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Более 211 тыс. человек в Беларуси получили первую дозу вакцины против COVID-19 – Минздрав

Более 211 тыс. человек в Беларуси по состоянию на 21 апреля получили первую дозу вакцины против COVID-19, свыше 75 тыс. прошли полный курс вакцинации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

“Случаев осложнений после проведенной вакцинации не установлено. Примерно у 10% привитых регистрируются общие (гриппоподобный синдром, повышение температуры тела, головная боль и другие) и местные (уплотнение, болезненность в месте введения вакцины) поствакцинальные реакции в 1-3 сутки после проведенной прививки”, – рассказали в пресс-службе.

Продолжается реализация первого и второго этапов национального плана мероприятий по вакцинации против COVID-19. Профилактические прививки проводятся в первую очередь медицинским и фармацевтическим работникам, работникам социальной сферы и сферы образования, а также лицам старше 60 лет и пациентам, имеющим хронические заболевания.

Для вакцинации применяются комбинированная векторная вакцина “Гам-КОВИД-Вак” (Россия) и вакцина против SARS-CoV-2 (КНР). С 16 апреля используется вакцина “Гам-КОВИД-Вак”, произведенная на РУП “Белмедпрепараты”.

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