Более 51 тыс. жителей Брестской области получили оба компонента вакцины от коронавируса

В Брестской области более 51 тыс. человек получили оба компонента вакцины от коронавируса. Такая информация опубликована на сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

По данным на 10 июня, в регионе первым компонентом привито более 83 тыс. человек (6,2% от численности населения). Оба компонента вакцины получили более 51 тыс. (3,9%), в том числе около 20 тыс. медиков и фармацевтов, примерно 12 тыс. работников учреждений образования и более 3 тыс. сотрудников социальной службы и проживающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Продолжается вакцинация людей старше 60 лет и тех, у кого из-за хронических заболеваний высокий риск тяжелого течения COVID-19.

Сейчас в области вакцинация от коронавирусной инфекции проводится двумя вакцинами – “Спутник V” белорусского производства и китайской SARS-CoV-2 (Vero Cell), – отметили в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. – Большинство одобренных к применению препаратов от коронавируса предполагают двухразовую вакцинацию – именно таким образом обеспечивается более надежная и длительная защита от коронавируса.

Специалисты обратили внимание, что в большинстве случаев прививка переносится хорошо, побочные эффекты не наблюдаются. Нежелательные реакции могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней. Чаще других могут возникнуть кратковременные общие (озноб, повышение температуры тела, головная боль) и местные реакции (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность).

“О серьезных (лихорадка выше 40, отек в месте инъекции более 8 см) и необычных реакциях необходимо сообщать врачу. В Брестской области случаев серьезных или необычных реакций на введение вакцин против коронавирусной инфекции не зарегистрировано”, – сказали в центре. Там добавили, что иммунитет после прививки начинает формироваться не сразу. Наиболее полная защита будет через три недели после введения второго компонента. При этом, даже получив вакцину, нужно носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.