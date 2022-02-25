Более 60% жителей Брестской области привились от коронавируса

Более 60% жителей Брестской области получили прививку от коронавируса, сообщила заведующая отделением иммунопрофилактики областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Карпович.

В юго-западном регионе страны первым компонентом привились около 815 тыс. человек. Это почти 63% жителей области. Вторую дозу получили около 664 тыс. (54%), то есть прошли полный курс вакцинации. Прививку от коронавируса сделали более 14,1 тыс. детей и подростков (15% в возрастной группе 12-17 лет). Кроме того, вакцинировалась почти 1 тыс. беременных женщин. За бустерной прививкой в Брестской области обратилась почти 51 тыс. человек.

“Есть первичная, бустерная и повторная (сезонная) вакцинация. Первичная проводится тем, кто не получил ни одной прививки. Люди могут обратиться в поликлинику и дважды привиться. Бустерная делается через шесть месяцев и более после завершения первичного курса. Сейчас для этого используется “Спутник Лайт”. Повторная или сезонная вакцинация проводится через год и более после окончания первичного курса или бустерной прививки”, – пояснила Светлана Карпович.

Медики призывают не отказываться от вакцинации. “Если прививка на 100% не защитит от инфицирования, то значительно облегчит течение заболевания и предотвратит развитие осложнений”, – подчеркнула завотделением.

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