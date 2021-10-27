Более четверти жителей Брестской области получили первую дозу вакцины от коронавируса, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением иммунопрофилактики областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Карпович.

В Брестской области первым компонентом против коронавируса привились более 354,2 тыс. человек (26,7% жителей). Вторую дозу получили около 251 тыс. (19,2%), то есть они прошли полный курс вакцинации. Наиболее активны жители Бреста и Брестского района, Пинска и Пинского района, Березовского, Дрогичинского, Ивановского, Каменецкого районов.

“Ежедневно у нас прививаются от 4 тыс. до 10 тыс. человек. Для вакцинации предлагается “Спутник V”. Препарат “Спутник Лайт” предназначается для молодежи, проведения ревакцинации. Также он может использоваться для однократной вакцинации переболевших вирусом”, – рассказала Светлана Карпович.

К слову, ревакцинацию в области прошли более 700 человек.

“Планируем привить от коронавируса 2,5 тыс. беременных женщин. Для этого будет использоваться китайская вакцина Vero Cell. Пока прививку получила только одна женщина, потому что эта вакцина закончилась. Подали заявку в Минздрав, в ближайшее время получим новую партию”, – отметила Светлана Карпович.