Большинство специалистов считают, что новые штаммы коронавируса еще будут выявляться, сообщил ведущий научный сотрудник РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, кандидат медицинских наук, доцент Александр Петкевич в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА

«Большинство специалистов считают, что новые штаммы еще будут выявляться, поэтому меры (профилактики. — Прим. БЕЛТА) надо поддерживать, соблюдать и дальше наблюдать за ситуацией. Расслабляться еще рано», — сказал Александр Петкевич.

Он заметил, что делать прогнозы в области инфекций — неблагодарное дело. По его словам, развитие ситуации не подчиняется линейным закономерностям. «Есть факторы, о которых мы не знаем, но они могут повлиять. Но есть факторы, о которых мы знаем, но не знаем, как они будут влиять», — пояснил ведущий научный сотрудник. Он добавил, что эпидемический процесс, в частности, зависит от погоды.

«Хуже не будет, если мы маски будем носить», — заметил он. Благодаря этой и другим мерам в значительной степени уменьшена тяжесть и гриппа. «Потому что при коронавирусе мы применяли те технологии, которые нужны были, в том числе носили маски, обрабатывали руки, пациентов изолировали. Мы приучали к этому молодых людей, детей. Но, к сожалению, мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация», — отметил он.