ЗдоровьеКоронавирусОбщество

Большинство специалистов считают, что новые штаммы коронавируса еще будут

03.05.2022
42

Большинство специалистов считают, что новые штаммы коронавируса еще будут выявляться, сообщил ведущий научный сотрудник РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, кандидат медицинских наук, доцент Александр Петкевич в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА

«Большинство специалистов считают, что новые штаммы еще будут выявляться, поэтому меры (профилактики. — Прим. БЕЛТА) надо поддерживать, соблюдать и дальше наблюдать за ситуацией. Расслабляться еще рано», — сказал Александр Петкевич.

Он заметил, что делать прогнозы в области инфекций — неблагодарное дело. По его словам, развитие ситуации не подчиняется линейным закономерностям. «Есть факторы, о которых мы не знаем, но они могут повлиять. Но есть факторы, о которых мы знаем, но не знаем, как они будут влиять», — пояснил ведущий научный сотрудник. Он добавил, что эпидемический процесс, в частности, зависит от погоды.

«Хуже не будет, если мы маски будем носить», — заметил он. Благодаря этой и другим мерам в значительной степени уменьшена тяжесть и гриппа. «Потому что при коронавирусе мы применяли те технологии, которые нужны были, в том числе носили маски, обрабатывали руки, пациентов изолировали. Мы приучали к этому молодых людей, детей. Но, к сожалению, мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация», — отметил он.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Провокации Киева, фашизм Европы, обман Джонсона и США, схемы беглых (видео)

Провокации Киева, фашизм Европы, обман Джонсона и США, схемы беглых (видео)

03.05.2022
Photo of Беларусь остается приверженной целям ООН, демонстрируя решительность в вопросах обеспечения мира

Беларусь остается приверженной целям ООН, демонстрируя решительность в вопросах обеспечения мира

03.05.2022
Photo of Белорусские дипломаты показали разрушительные последствия строительства Польшей забора на границе

Белорусские дипломаты показали разрушительные последствия строительства Польшей забора на границе

03.05.2022
Photo of Победители фотоконкурса «Сцяг перамогi, радасцi сцяг!» (Лунинецкий район)

Победители фотоконкурса «Сцяг перамогi, радасцi сцяг!» (Лунинецкий район)

03.05.2022
Photo of В Лунинецком районе горела автобусная остановка

В Лунинецком районе горела автобусная остановка

03.05.2022
Photo of У православных верующих сегодня Радуница

У православных верующих сегодня Радуница

03.05.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть