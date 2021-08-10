COVID-19: данные на 10 августа

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 607 пациентов с COVID-19, выписаны – 434 пациента.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 455 тыс. 281 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 449 тыс. 186 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 551 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 5 тыс. 650 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 443 тыс. 773 теста.

✍️На сегодняшний день 1,453 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них 1,111 млн. человек прошли полный курс вакцинации.