Коронавирус

COVID-19: данные на 17 августа

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 597 пациентов с COVID-19, выписаны – 473 пациента.
🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 462 тыс. 794 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 456 тыс. 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 625 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
🔬За минувшие сутки выполнено 6 тыс. 166 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 560 тыс. 996 тестов.

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