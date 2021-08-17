COVID-19: данные на 17 августа

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 597 пациентов с COVID-19, выписаны – 473 пациента.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 462 тыс. 794 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 456 тыс. 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 625 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 6 тыс. 166 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 560 тыс. 996 тестов.