COVID-19: данные на 18 августа

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 061 пациент с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 016 пациентов.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 463 тыс. 855 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 457 тыс. 682 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 637 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 21 тыс. 581 тест. Всего в стране проведено 7 млн. 582 тыс. 577 тестов.

✍️ Более 1,51 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,21 млн человек прошли полный курс вакцинации.