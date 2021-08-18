Коронавирус

COVID-19: данные на 18 августа

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 061 пациент с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 016 пациентов.
🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 463 тыс. 855 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 457 тыс. 682 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 637 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
🔬За минувшие сутки выполнено 21 тыс. 581 тест. Всего в стране проведено 7 млн. 582 тыс. 577 тестов.
✍️ Более 1,51 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,21 млн человек прошли полный курс вакцинации.

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