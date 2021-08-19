COVID-19: данные на 19 августа

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 355 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 408 пациентов.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 465 тыс. 210 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 459 тыс. 090 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 649 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 20 тыс. 457 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 603 тыс. 034 теста.

✍️ Более 1,52 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,24 млн человек прошли полный курс вакцинации.