COVID-19: данные на 24 августа

🦠 За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 860 пациентов с COVID-19, выписаны – 727 пациентов.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 471 тыс. 495 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 465 тыс. 027 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 701 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 5 тыс. 786 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 679 тыс. 920 тестов.

✍️ Более 1,57 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,28 млн. человек прошли полный курс вакцинации.