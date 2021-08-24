Коронавирус

COVID-19: данные на 24 августа

🦠 За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 860 пациентов с COVID-19, выписаны – 727 пациентов.
🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 471 тыс. 495 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 465 тыс. 027 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 701 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
🔬За минувшие сутки выполнено 5 тыс. 786 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 679 тыс. 920 тестов.
✍️ Более 1,57 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,28 млн. человек прошли полный курс вакцинации.

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