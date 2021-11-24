Коронавирус

COVID-19: данные на 24 ноября

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 697 пациентов с COVID-19, выписаны – 2 тыс. 429 пациентов.
🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 645 тыс. 069 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 630 тыс. 218 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 995 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
🔬За минувшие сутки выполнено 41 тыс. 039 тестов. Всего в стране проведено 10 млн. 269 тыс. 975 тестов.

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