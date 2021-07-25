Коронавирус

COVID-19: данные на 25 июля

🦠 За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 880 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 100 пациентов.
🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 440 тыс. 708 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 434 тыс. 882 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 394 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
🔬За минувшие сутки выполнено 17 тыс. 793 теста. Всего в стране проведено 7 млн. 203 тыс. 052 теста.

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L N

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