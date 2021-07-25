COVID-19: данные на 25 июля

🦠 За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 880 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 100 пациентов.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 440 тыс. 708 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 434 тыс. 882 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 394 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 17 тыс. 793 теста. Всего в стране проведено 7 млн. 203 тыс. 052 теста.