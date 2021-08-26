COVID-19: данные на 26 августа

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 551 пациент с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 504 пациента.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 474 тыс. 403 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 467 тыс. 836 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 723 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 19 тыс. 773 теста. Всего в стране проведено 7 млн. 720 тыс. 145 тестов.

✍️ Более 1,59 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,31 млн человек прошли полный курс вакцинации.