COVID-19: данные на 27 августа

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 862 пациента с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 733 пациента.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 476 тыс. 265 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 469 тыс. 569 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 735 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 19 тыс. 442 теста. Всего в стране проведено 7 млн. 739 тыс. 587 тестов.

✍️ Более 1,62 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,33 млн человек прошли полный курс вакцинации.