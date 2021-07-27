COVID-19: данные на 27 июля

🦠 За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 525 пациентов с COVID-19, выписаны – 468 пациентов.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 441 тыс. 881 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 435 тыс. 842 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 413 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬 За минувшие сутки выполнено 6 тыс. 352 теста. Всего в стране проведено 7 млн. 220 тыс. 583 теста.

✍️ Более 1,34 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 875, 9 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.