Коронавирус

COVID-19: данные на 28 июля

🦠 За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 950 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 061 пациент.
🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 442 тыс. 831 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 436 тыс. 903 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 424 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
🔬За минувшие сутки выполнено 20 тыс. 965 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 241 тыс. 548 тестов.
✍️ Более 1,35 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 895,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

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