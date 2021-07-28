COVID-19: данные на 28 июля

🦠 За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 950 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 061 пациент.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 442 тыс. 831 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 436 тыс. 903 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 424 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 20 тыс. 965 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 241 тыс. 548 тестов.

✍️ Более 1,35 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 895,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.