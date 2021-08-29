Коронавирус

COVID-19: данные на 29 августа

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1405 пациентов с COVID-19, выписаны 1487. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 479 306 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 472 505 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3757 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 222 теста. Всего в стране проведено 7 777 175 тестов.

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