COVID-19: данные на 3 августа

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 581 пациент с COVID-19, выписаны – 419 пациентов.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 448 тыс. 335 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 442 тыс. 380 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 483 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 6 тыс. 588 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 330 тыс. 744 теста.

✍️Более 1,40 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 996,3 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.