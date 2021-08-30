COVID-19: данные на 30 августа

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 058 пациентов с COVID-19, выписаны – 769 пациентов.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 480 тыс. 364 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 473 тыс. 274 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 768 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 13 тыс. 376 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 790 тыс. 551 тест.