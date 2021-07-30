COVID-19: данные на 30 июля

🦠 За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 184 пациента с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 112 пациентов.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 445 тыс. 048 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 439 тыс. 162 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 445 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 17 тыс. 168 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 276 тыс. 318 тестов.

✍️ Более 1,38 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 947,4 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.