COVID-19: данные на 4 августа

Как сообщает Минздрав, за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 967 пациентов с COVID-19, выписаны 1 тыс. 037 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 449 тыс. 302 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 443 тыс. 417 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 494 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 21 тыс. 459 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 352 тыс. 203 теста.

Более 1,408 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,016 млн человек прошли полный курс вакцинации.