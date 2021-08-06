Коронавирус

COVID-19: данные на 6 августа

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 295 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 277 пациентов.
🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 451 тыс. 740 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 445 тыс. 890 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 513 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
🔬За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 491 тест. Всего в стране проведено 7 млн. 388 тыс. 584 теста.

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