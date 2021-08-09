Коронавирус

COVID-19: данные на 9 августа

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 742 пациента с COVID-19, выписаны – 532 пациента.
🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 454 тыс. 674 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 448 тыс. 752 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 541 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
🔬За минувшие сутки выполнено 11 тыс. 682 теста. Всего в стране проведено 7 млн. 438 тыс. 123 теста.

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