COVID-19: данные на 9 августа

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 742 пациента с COVID-19, выписаны – 532 пациента.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 454 тыс. 674 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 448 тыс. 752 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 541 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 11 тыс. 682 теста. Всего в стране проведено 7 млн. 438 тыс. 123 теста.