COVID-19: статистика на 26 июля

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 648 пациентов с COVID-19, выписаны – 492 пациента.

🩺Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 441 тыс. 356 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 435 тыс. 374 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 403 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 11 тыс. 179 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 214 тыс. 231 тест.