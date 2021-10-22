COVID-19: статистика за 22 октября

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 2 тыс. 082 пациента с COVID-19, выписаны – 2 тыс. 034 пациента.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 582 тыс. 111 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 554 тыс. 449 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 482 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 42 тыс. 506 тестов. Всего в стране проведено 9 млн. 294 тыс. 649 тестов.