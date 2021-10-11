COVID-19 в Беларуси: данные на 11 октября

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1943 пациента с COVID-19, выписаны 1135. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 559 715 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 534 256 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4304 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 28 844 теста. Всего в стране проведено 8 889 332 теста.