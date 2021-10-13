Коронавирус

COVID-19 в Беларуси: данные на 13 октября

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2060 пациентов с COVID-19, выписаны 1737. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 563 813 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 537 527 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4336 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 44 492 теста. Всего в стране проведен 8 947 931 тест.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of COVID-19 в Беларуси: данные на 12 октября

COVID-19 в Беларуси: данные на 12 октября

Photo of COVID-19 в Беларуси: данные на 11 октября

COVID-19 в Беларуси: данные на 11 октября

Photo of До 15 октября в Лунинецком районе действует режим обязательного ношения масок

До 15 октября в Лунинецком районе действует режим обязательного ношения масок

Photo of COVID-19 в Беларуси: данные на 29 сентября

COVID-19 в Беларуси: данные на 29 сентября

Photo of COVID-19 в Беларуси: данные на 27 сентября

COVID-19 в Беларуси: данные на 27 сентября

Photo of В Беларуси все тяжелые случаи COVID-19 — это непривитые пациенты

В Беларуси все тяжелые случаи COVID-19 — это непривитые пациенты

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть