COVID-19 в Беларуси: данные на 13 сентября

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 888 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 393 пациента.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 504 тыс. 961 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 494 тыс. 446 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 929 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 329 тестов. Всего в стране проведено 8 млн. 056 тыс. 855 тестов.