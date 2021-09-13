Коронавирус

COVID-19 в Беларуси: данные на 13 сентября

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 888 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 393 пациента.
🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 504 тыс. 961 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 494 тыс. 446 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 929 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
🔬За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 329 тестов. Всего в стране проведено 8 млн. 056 тыс. 855 тестов.

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