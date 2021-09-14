COVID-19 в Беларуси: данные на 14 сентября

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 630 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 115 пациентов.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 506 тыс. 591 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 495 тыс. 561 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 941 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 9 тыс. 274 теста. Всего в стране проведено 8 млн. 066 тыс. 129 тестов.

✍️ Более 1 775 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 482 000 человек прошли полный курс вакцинации.