COVID-19 в Беларуси: данные на 16 октября

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 2 тыс. 068 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 917 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 570 тыс. 006 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 543 тыс. 072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 386 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 42 тыс. 303 теста. Всего в стране проведено 9 млн. 076 тыс. 450 тестов.