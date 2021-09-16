COVID-19 в Беларуси: данные на 16 сентября

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 967 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 589 пациентов.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 510 тыс. 481 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 498 тыс. 655 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 966 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 27 тыс. 386 тестов. Всего в стране проведено 8 млн. 118 тыс. 970 тестов.

✍️ Более 1 824 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 505 000 человек прошли полный курс вакцинации.