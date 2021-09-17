COVID-19 в Беларуси: данные на 17 сентября

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 979 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 396 пациентов.

🩺 Всего в Беларуси зарегистрированы – 512 тыс. 460 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 500 тыс. 051 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 978 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 30 тыс. 626 тестов. Всего в стране проведено 8 млн. 149 тыс. 596 тестов.

✍️Более 1 852 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 516 000 – прошли полный курс вакцинации.

👉 Прошли полный курс вакцинации:

в Брестской области более 186,1 тыс. человек,

в Витебской – более 162 тыс.,

в Гомельской – более 268, 4 тыс.,

в Гродненской – более 160, 8 тыс.,

в Минской – более 177, 8 тыс.,

в Могилёвской – более 171 тыс.,

в г. Минске – более 342 тыс.

Более 47,7 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.