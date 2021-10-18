COVID-19 в Беларуси: данные на 18 октября

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 956 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 170 пациентов.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 573 тыс. 943 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 546 тыс. 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 417 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 26 тыс. 377 тестов. Всего в стране проведено 9 млн. 143 тыс. 327 тестов.