COVID-19 в Беларуси: данные на 20 октября

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 2 тыс. 076 пациентов с COVID-19, выписаны – 2 тыс. 151 пациент.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 577 тыс. 932 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 550 тыс. 100 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 449 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 55 тыс. 648 тестов. Всего в стране проведено 9 млн. 213 тыс. 354 теста.