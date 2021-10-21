Коронавирус

COVID-19 в Беларуси: данные на 20 октября

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 2 тыс. 076 пациентов с COVID-19, выписаны – 2 тыс. 151 пациент.
🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 577 тыс. 932 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 550 тыс. 100 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 449 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
🔬За минувшие сутки выполнено 55 тыс. 648 тестов. Всего в стране проведено 9 млн. 213 тыс. 354 теста.

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