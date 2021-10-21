COVID-19 в Беларуси: данные на 21 октября

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 2 тыс. 097 пациентов с COVID-19, выписаны – 2 тыс. 315 пациентов.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 580 тыс. 029 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 552 тыс. 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 466 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 38 тыс. 789 тестов. Всего в стране проведено 9 млн. 252 тыс. 143 теста.