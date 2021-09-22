Коронавирус

COVID-19 в Беларуси: данные на 22 сентября

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 989 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 490 пациентов.
🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 522 тыс. 275 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 507 тыс. 413 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 041 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
🔬За минувшие сутки выполнено 30 тыс. 939 тестов. Всего в стране проведено 8 млн. 269 тыс. 853 теста.

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