COVID-19 в Беларуси: данные на 22 сентября

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 989 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 490 пациентов.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 522 тыс. 275 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 507 тыс. 413 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 041 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 30 тыс. 939 тестов. Всего в стране проведено 8 млн. 269 тыс. 853 теста.