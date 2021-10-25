Коронавирус

COVID-19 в Беларуси: данные на 25 октября

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 997 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 493 пациента.
🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 588 тыс. 231 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 560 тыс. 343 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 530 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
🔬За минувшие сутки выполнено 25 тыс. 761 тест. Всего в стране проведено 9 млн. 403 тыс. 213 тестов.

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