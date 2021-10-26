COVID-19 в Беларуси: данные на 26 октября

Как сообщает Минздрав в телеграм-канале, за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1 995 пациентов с COVID-19, выписаны 1 748 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 590 226 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 562 091 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 546 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 12 263 теста. Всего в стране проведено 9 415 476 тестов.