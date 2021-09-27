COVID-19 в Беларуси: данные на 27 сентября

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 946 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 266 пациентов.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 532 тыс. 149 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 514 тыс. 561 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 102 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 19 тыс. 603 теста. Всего в стране проведено 8 млн. 414 тыс. 751 тест.