Коронавирус

COVID-19 в Беларуси: данные на 29 октября

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 988 пациентов с COVID-19, выписаны – 2 тыс. 130 пациентов.
🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 596 тыс. 191 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 569 тыс. 188 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 596 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
🔬За минувшие сутки выполнено 40 тыс. 232 теста. Всего в стране проведено 9 млн. 556 тыс. 037 тестов.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Более четверти жителей Брестской области получили первую дозу вакцины от коронавируса

Более четверти жителей Брестской области получили первую дозу вакцины от коронавируса

Photo of В НАН Беларуси разработали и освоили производство экспресс-тестов на COVID-19

В НАН Беларуси разработали и освоили производство экспресс-тестов на COVID-19

Photo of COVID-19 в Беларуси: данные на 26 октября

COVID-19 в Беларуси: данные на 26 октября

Photo of COVID-19 в Беларуси: данные на 25 октября

COVID-19 в Беларуси: данные на 25 октября

Photo of COVID-19: статистика за 22 октября

COVID-19: статистика за 22 октября

Photo of Елена Богдан: в стране привиты от ковида уже 71 беременная и 6 кормящих мам

Елена Богдан: в стране привиты от ковида уже 71 беременная и 6 кормящих мам

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть