COVID-19 в Беларуси: данные на 29 октября

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 988 пациентов с COVID-19, выписаны – 2 тыс. 130 пациентов.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 596 тыс. 191 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 569 тыс. 188 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 596 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 40 тыс. 232 теста. Всего в стране проведено 9 млн. 556 тыс. 037 тестов.