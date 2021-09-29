Коронавирус

COVID-19 в Беларуси: данные на 29 сентября

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 993 пациента с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 295 пациентов.
🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 536 тыс. 097 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 517 тыс. 325 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 129 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
🔬За минувшие сутки выполнено 37 тыс. 432 теста. Всего в стране проведено 8 млн. 462 тыс. 570 тестов.
✍️ Более 2 098 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 597 000 человек прошли полный курс вакцинации.

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