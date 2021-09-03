COVID-19 в Беларуси: данные на 3 сентября

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 950 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 547 пациентов.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 487 тыс. 017 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 479 тыс. 229 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 814 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 20 тыс. 201 тест. Всего в стране проведено 7 млн. 859 тыс. 365 тестов.

✍️Более 1,67 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,38 млн человек прошли полный курс вакцинации.