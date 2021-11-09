COVID-19 в Беларуси: данные на 9 ноября

🦠За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 тыс. 905 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тыс. 916 пациентов.

🩺 Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 617 тыс. 719 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 593 тыс. 702 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

🕯За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 773 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

🔬За минувшие сутки выполнено 7 тыс. 465 тестов. Всего в стране проведено 9 млн. 874 тыс. 866 тестов.

💉 Более 3 065 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 367 000 прошли полный курс вакцинации.