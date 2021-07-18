Коронавирус

COVID-19 в Беларуси: ситуация на 18 июля

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 953 пациента с COVID-19, выписаны 1 тыс. 177 пациентов, сообщает Минздрав.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 434 тыс. 362 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 428 тыс. 202 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 326 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 тыс. 259 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 090 тыс. 605 тестов.

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