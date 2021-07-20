Коронавирус

COVID-19 в Беларуси: ситуация на 20 июля

Как сообщает Минздрав, за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 600 пациентов с COVID-19, выписаны 575 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 435 тыс. 620 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 429 тыс. 257 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 344 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 13 тыс. 385 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 114 тыс. 536 тестов. 

Более 1,24 млн. белорусов  получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 768,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

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L N

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