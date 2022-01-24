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COVID-19 в мире: новые антирекорды, протесты против вакцинации (видео)

24.01.2022
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Более 3 миллионов 700 тысяч заболевших за сутки — по данным ВОЗ, на неделе планета поставила очередной антирекорд за всё время пандемии. В лидерах печальной статистики европейского региона – Португалия, Дания, Швеция и Швейцария. В Германии ежедневно заболевает уже 140 тысяч человек — это новый суточный максимум.

При этом протесты против карантинных ограничений проходят с небывалым размахом, как отмечают местные СМИ, на неделе митинги против карантинной диктатуры состоялись одновременно в 1000 населённых пунктах — такого в истории страны не припомнят. Даже экологические протесты предпандемийного 2019 года уступают впечатляющему количеству участников маршей за свободу от ограничений — 188 тысяч человек.

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