COVID в Беларуси: ситуация на 5 июля

Как сообщает Минздрав, за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 614 пациентов с COVID-19, выписаны 488 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 421 тыс. 964 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 414 тыс. 948 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 194 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9 тыс. 234 теста. Всего в стране проведено 6 млн. 875 тыс. 575 тестов.

Более 980.8 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 652.6 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.