Статистика по коронавирусу на 14 июля: +940 случаев

По сведениям Министерства здравоохранения Республики Беларусь, всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 430 тыс. 121 человек с положительным тестом на COVID-19 (+940 за сутки). Выздоровели 423 тыс. 404 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3287 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 тыс. 166 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 018 тыс. 794 теста.

Более 1,15 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 726,7 тыс. — прошли полный курс вакцинации.