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Для вакцинации детей концентрацию “Спутника V” уменьшат в 5-10 раз

Концентрация вакцины от коронавируса “Спутник V” снижена в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз для детей младшего возраста. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала “Россия-1”, сообщает БЕЛТА по информации ТАСС.

“Подобрали дозу классического “Спутника V”, которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза – исходный “Спутник V”, разведенный фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы “Спутник V” разведен уже 10 раз”, – сказал он.

23 сентября Минздрав сообщил, что получил документы от Центра имени Гамалеи на регистрацию вакцины против ковида для подростков. 12 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что экспертная оценка возможности вакцинации от коронавируса несовершеннолетних может быть завершена в течение ближайших двух недель.

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Наталья Лялюк

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