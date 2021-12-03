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Дмитрий Пиневич: очередная волна коронавируса идет на спад

Дмитрий Пиневич

Очередная волна коронавируса идет на спад, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, общаясь с финалистами республиканского отраслевого профсоюзного конкурса “Вперед, молодежь!”, передает корреспондент БЕЛТА.

“Заканчивается, мне хочется верить, очередная волна коронавирусной инфекции. Мы идем достаточно уверенно вниз. Весь вопрос заключается в том, насколько низко по заболеваемости мы спустимся в межволновой период”, – сказал Дмитрий Пиневич.

Он отметил, что если после первой волны “мы фактически ушли в ноль и вышли ко второй волне со всплеском”, то после второй волны регистрировался достаточно высокий уровень спорадической заболеваемости, в связи с чем на систему здравоохранения была высокая нагрузка.

Дмитрий Пиневич подчеркнул важность вакцинации. По его словам, нынешняя волна оказалась достаточно высокой, поскольку в стране было малое количество привитого населения. На сегодня в стране первую дозу вакцины получили более 3,6 млн человек. “Наша основная задача – постараться как минимум до 5 млн довести количество вакцинированных”, – сказал он.

Министр также сообщил, что ряд производителей заявил, что вскоре вакцины против COVID-19 будут доступны и для детей. По словам министра, нынешняя волна показала, что тяжело болеть могут не только пожилые, но и молодежь, беременные. Поэтому в планах – вакцинировать и детское население.

Дмитрий Пиневич также заметил, что предстоящее десятилетие, очевидно, будет посвящено проблеме пандемий. Если раньше большое внимание уделялось неинфекционным заболеваниям, то сейчас вернулась актуальность инфекционных.

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Наталья Лялюк

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